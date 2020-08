Oyente increpó a Julio Sánchez Cristo en pleno programa por nexos con abogado de Uribe

En el programa La W Radio con Julio Sánchez Cristo, el abogado Miguel Ángel Del Río interrumpió el tema deportivo del día con una llamada para pedirle al periodista que le diera una explicación al país por sus nexos con Diego Cadena.

El expediente que tiene la Corte Suprema de Justicia sobre el Caso Uribe reveló una conversación telefónica entre el director de La W y Cadena, el abogado de Álvaro Uribe que hoy está involucrado en un proceso de obstrucción de justicia por compra de testigos. El periodista y el abogado hablaban, al parecer, sobre el testigo Monsalve.

Ante la explicación que pidió Del Río, varios integrantes de la mesa se refirieron a las relaciones que se establecen entre los periodistas y sus fuentes. "Si usted estuviera en este sitio, no puede negar que le gustaría tener un contacto con un abogado que le puede pasar al teléfono a Diego Montoya, a Víctor Patiño Fómeque, a Chupeta o a Diego Rastrojo para preguntarles sobre temas de coyuntura", respondió Sánchez Cristo.

Acto seguido, añadió que "me ha pasado con muchas personas que termino teniendo una relación respetuosa, afectiva, personal, de chiste, de cuentos, de la vida, de lo que pasa… pero eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con la conducta".

El periodista reiteró que la cercanía con las fuentes no compromete los intereses informativos, e incluso aseguró que, por cuenta de este escándalo, ya había perdido al abogado Cadena como fuente: "va a ser muy difícil que vuelva a confiar en mí y a darme información".

Cuando Del Río confirmó que la respuesta le parecía soberana, Sánchez Cristo lo interpeló con una pregunta: "¿Usted cree que alguien de esta mesa de trabajo, incluyéndome, somos sobornables?". La conversación se extendió por unos minutos más, en los que el abogado le aseguró que hablar de 'sobornabilidad' era un asunto que incluía múltiples factores.

Antes de cerrar el tema y continuar con el programa, el director de La W expresó su tranquilidad sobre las conversaciones con Cadena que fueron reveladas en el expediente del Caso Uribe: "La decisión de la Corte no me afecta porque no he hecho nada malo", dijo.

