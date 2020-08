(VIDEO) Patrulla de la Policía en aparente exceso de velocidad arrolló a peatón en Bogotá

View this post on Instagram

#BOGOTA. Patrulla de la Policía embiste a peatón en la calle 13 con carrera 20 en horas del medio día de este miércoles 5 de ago. Testigos sostienen que el uniformado excedió el límite de velocidad y omitió luz roja de semáforo. Aparentemente la persona murió en la patrulla camino al hospital.