El largo camino que tendrá que recorrer Álvaro Uribe

El caso del presidente Álvaro Uribe, por el que es noticia, está muy lejos de cerrarse. A pesar de que la Corte dio un paso, el acervo probatorio empieza a cobrar relevancia.

De ahora en más, el expresidente Uribe tendrá que comprobar que es inocente y la Corte decidirá si hace llamado a juicio al senador.

Hasta el cierre de esta edición se estableció que el senador pasará la medida privativa de su libertad en su domicilio, pero esta medida se hará efectiva solo hasta que todas las notificaciones se hayan completado.

Los abogados del senador deberán desvirtuar las pruebas y en caso de ser condenado, podría aplicar a la doble instancia, aunque no quedaría claro qué tribunal podría investigarlo, teniendo en cuenta que es el de más alto rango.

La tormenta política en el caso del presidente Álvaro Uribe:

Desde el lunes el partido Centro Democrático se fue lanza en ristre contra la Corte y publicó un texto rechazando el proceso y lo que en su concepto sería una detención “injusta”.

El mismo lunes, el presidente Iván Duque afirmó en medios que creía en la inocencia de Uribe y se fue en el mismo camino de su partido, al extrapolar que los excombatientes de las Farc no están en la cárcel y compararlo con este tópico.

“Yo no puedo entrar a pronunciarme sobre los procesos que deben hacer las cortes, o cómo deben hacerlos. Pero lo que sí puedo decir es que Álvaro Uribe Vélez es una persona que a lo largo de su vida le ha demostrado a Colombia patriotismo y entrega. […] Soy un creyente, he sido un creyente y seré siempre un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe Vélez”, manifestó.

"Los guerrilleros impunes en el Congreso y Uribe preso. Esta es Colombia en la que no hay misericordia para quienes defienden la patria y en cambio sí hay clemencia para quienes la destrozan", afirmó la senadora María Fernanda Cabal, que hace parte del partido Centro Democrático, fundado por el exmandatario y al que también pertenece el presidente Iván Duque.

La senadora Paloma Valencia, que fue una de las de las precandidatas del uribismo en las elecciones presidenciales de 2018, manifestó que "esta injusticia es la más grande" que ha visto.

"Duele que genocidas, los que han asesinado, los que sí deberían responder a la Justicia, estén libres y en la impunidad, y el presidente Álvaro Uribe, que ha combatido la criminalidad desde la legalidad y ha defendido la democracia, está hoy privado de la libertad en este país de injusticias", afirmó, por su parte, la también senadora del Centro Democrático Ruby Chagüí.

Por otra parte, dirigentes opositores manifestaron que respetan la decisión de la Corte, que esperan "justicia" y que, más allá de lo que ocurra en este proceso, el país debe respetar las decisiones del alto tribunal.

"Respeto por Cortes. Instituciones están por encima de los individuos. Garantías para el debido proceso para Álvaro Uribe. Nadie debe celebrar fallos de la justicia sino acatarlos. El uribismo es un fenómeno político que no se derrota con un fallo sino en las urnas", dijo el senador Roy Barreras, del partido de la U y uno de los principales opositores de Uribe.

El líder izquierdista Gustavo Petro, quien perdió las elecciones de 2018 con Duque, afirmó que "cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso, Colombia debe respetar su justicia".

"Nunca me ha producido satisfacción que una persona pierda su libertad. No sería un demócrata si me sucediera lo contrario. A Uribe hay que derrotarlo en las urnas o nunca la sociedad colombiana saldará su deuda: la del fascismo que la carcome", expresó Petro, jefe del movimiento Colombia Humana.

