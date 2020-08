¿Qué sigue para Álvaro Uribe Vélez tras su captura?

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

El proceso, lo que hoy significa, es que la Corte lo puede llamar a juicio.

Se viene un juicio en donde la defensa deberá aportar pruebas para comprobar que Uribe es inocente.

También, los magistrados que llevan el caso, deberán aportar pruebas para comprobar si Uribe es culpable o no.

El caso por el que ahora es noticia Uribe surgió en 2014 con una demanda que presentó el propio Uribe contra el senador Iván Cepeda.

Uribe acusó a Cepeda de buscar exparamilitares presos para usarlos como falsos testigos para que declararan en su contra.

La idea era que los testigos dijeran que Uribe había fundado el Bloque Metro de las AUC.

Todo comenzó con un debate que Cepeda hizo a Uribe en el Congreso el 17 de septiembre de 2014.

Ahí el senador de izquierda acusó al expresidente de tener vínculos con grupos paramilitares y con narcotraficantes.

Entonces Uribe decidió procesarlo.

La demanda se convirtió en un bumerán para el líder del Centro Democrático ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso contra Cepeda sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda.

Este es el caso por el que hoy los magistrados de la Corte decidieron anunciar la detención del expresidente