(VIDEO) La tremenda sorpresa que recibió el conductor al que le saquearon y destruyeron el camión

El asalto ocurrió en la vía Cartagena-Barranquilla. La tremenda sorpresa que recibió el conductor al que le saquearon y destruyeron el camión.

Según contó el conductor y dueño del vehículo, Edwin García, una llanta se le desinfló, perdió el control y se volcó en la carretera.

De inmediato, decenas de personas se acercaron y asaltaron el furgón. "Yo pensé que las personas que se estaban acercando me iban a ayudar. Pero no, me hicieron fue daño", manifestó.

Los delincuentes se armaron con piedras y palos para abrir el camión refrigerado. La impotencia de Edwin fue tal que en medio de lágrimas suplicó a los moradores que no le quitarán la mercancía.

Pero gracias a los videos que han sido ampliamente compartidos en redes sociales muchos han tenido la iniciativa de ayudar a este humilde conductor. Sin embargo, la empresa Collision Truck le entregó el regalo más significativo.

En un video, difundido en redes sociales, se aprecia el momento en que los trabajadores descubren el vehículo, que a simple vista se ve como nuevo. En ese momento todos empiezan a aplaudir, mientras que el conductor no puede contener las lágrimas de alegría.

