Por no llevar la cédula, periodista vivió excesos policiales en el norte de Bogotá

El periodista fue enviado a un CAI en medio de lo que llamó excesos de la Policía, por no llevar la cédula y presenciar un hecho extraño.

Ante las medidas para controlar la cuarentena en Bogotá, muchos bogotanos han advertido un posible abuso policial. Ocurrió con la medida de "pico y género" implantada en mayo, que debió ser suspendida tras denuncias de excesos policiales. Con el pico y cédula que aplica en Bogotá, podrían estar pasando estos mismos hechos. Así lo narró un periodista de El Espectador quien lo sufrió en carne propia.

El periodista asegura que el pasado jueves 23 de julio circulaba por la calle 100 con carrera 15 en su bicicleta. Vio cómo unos agentes de Policía recibían, aparentemente, un paquete de una camioneta. " bajo el vidrio y les entregó algo, una escena que me pareció muy similar a la de un soborno, pero no tengo más elementos que los que vi para decirlo", dijo el reportero en El Espectador.

Tras este hecho, los agentes se percataron de su presencia y le pidieron los documentos. El periodista solo llevaba su carnet de prensa y lo mostró, pero los policías lo detuvieron bajo el argumento de no llevar la cédula. "Los uniformados seguían intentando llevarme al CAI y me decían que, según una ley del 2020, me podían llevar", aseguró.

Los agentes lo llevaron al CAI, y le impidieron comunicarse con la familia. En una patrulla lo trasladaron al parque Japón, en la calle 87 con carrera 11. Lo esposaron e incluso amenazaron con utilizar un taser para someterlo, a lo que cedió. Así pudo comunicarse con sus familiares para que llegaran y llevaran sus documentos.

"Nosotros somos la autoridad, podemos hacer más cosas si queremos. Usted está capturado y lo vamos a procesar por lo que hizo”, me dijo. El periodista preguntó cuál delito había cometido. “Usted está diciendo que nosotros recibimos un soborno, cuando ella es un amiga del cuadrante que podemos traerla si quiere”, respondió.

En el CAI, mientras llegaban los familiares con el documento, otro policía insultó al periodista. "Un tercer policía, que nunca tuvo nada que ver con la captura, me comenzó a insultar. “Nunca he visto alguien más ignorante que usted”, “basura”, “poco hombre”, entre otros comentarios que me decía", relató.

Finalmente, mediante un acuerdo con un abogado, los policías decidieron soltar al periodista detenido por no llevar la cédula. Aún así, cuando este intentó memorizar el número de identificación de los agentes, estos insistieron en detenerlo. Según la editora, su periodista presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría el pasado viernes.

