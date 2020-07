En septiembre podría evaluarse la apertura de iglesias en Bogotá

La alcaldesa Claudia López se reunió con el arzobispo de Bogotá para evaluar la posible apertura de iglesias en Bogotá.

Este viernes, la alcaldesa Claudia López se reunió con el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda. La reunión realizada en la Catedral Primada de Bogotá trató de varios temas. Uno de los más importantes fue la necesidad de estudiar la apertura de iglesias en Bogotá, luego de casi cinco meses de cierre.

La alcaldesa, después de la reunión, aseguró que la ciudad va a tener una celebración especial para su cumpleaños 482, este 6 de agosto. Será una celebración "la que nos podamos unir en oración, en fe, en reconfortarnos, en darnos esperanza que la necesitamos mucho (…). Celebraremos este cumpleaños unidos y dándonos consuelo que en este momento difícil vamos a salir", afirmó.

Sobre la fecha de apertura de iglesias en Bogotá, la mandataria no dio lineamientos claros. Aseguró que hay que esperar primero a que ceda el pico de la pandemia en la ciudad. "Seguiremos con adaptación pasando estas semanas difíciles y en septiembre, cuando ya hayamos superado este momento difícil, encontraremos la manera de hacer un plan piloto", dijo.

Para esto, López pidió paciencia a los feligreses. "“Si algo nos ha tocado cultivar es la paciencia. Nos ha tocado adaptarnos a muchos cambios: usa tapabocas, no abrazarnos, no ir a los colegios, no ir a los templos. Ha sido un año de sacrificar duros y cambios profundos para preservar la vida que es lo más importante”, ratificó.

