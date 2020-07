Intolerancia al volante: denuncian a taxista por agredir a una familia tras accidente

El taxista se atravesó a la familia y provocó un accidente de tránsito, pero luego los amenazó con un palo. No sería la primera oportunidad que lo hace.

En Bogotá los incidentes de tránsito son cada vez más frecuentes en medio de la pandemia. Medidas como la reducción de velocidad máxima de 60 a 50 km/h no han sido suficientes para frenar estas situaciones. Una de estas fue provocada por un taxista, que terminó agrediendo a una familia que chocó con él.

Según narró a Noticias Caracol Angie Sotelo, una de las víctimas, el taxista habría provocado el choque. La mujer afirmó que, después del accidente, el conductor de servicio público habría sacado un palo de su vehículo y lo habría usado para amenazar a las demás personas involucradas.

Esta no sería la primera oportunidad en la que este conductor, de quien no se reveló el nombre, atacó a otras personas. Según Sotelo, el conductor habría estado involucrado en otro accidente similar en febrero de 2020. Con un bate, habría atacado a otro vehículo particular.

Además, el taxista tendría una serie de multas pendientes por pagar, según los registros del Runt. Entre otras habría tres multas obtenidas en los últimos 6 meses. Aún así, el conductor sigue con su licencia de conducción vigente.

