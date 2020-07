Tras un artículo de Cuestión Pública que revela negocios de la senadora surgió la duda: ¿Qué relación tenía Paloma Valencia con Alex Saab?

Según el artículo, Valencia vendió un inmueble a un socio del empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por el hecho, la senadora del Centro Democrático se pronunció.

1. #SabemosLoQueHiciste Paloma Valencia vendió un inmueble, en 2015, a FDI Fomento y Desarrollo Inmobiliario SAS, de Luis Eduardo Sánchez Yánez, empresario venezolano socio de Alex Saab (…) #SabemosLoQueHiciste 👉https://t.co/Bf7XwKd4bH pic.twitter.com/Yur5imx86w — Cuestión Pública (@cuestion_p) July 20, 2020

¿Qué relación tenía Paloma Valencia con Alex Saab?

Según el portal, la congresista y una familiar vendieron en el 2015 un lote por 1000 millones de pesos.

La venta se hizo a la empresa Fomento y Desarrollo Inmobiliario (FDI).

El representante legal de esa empresa era el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez.

Sánchez Yánez, a su vez, era socio de Alex Saab en el Fondo Global de Construcción S. A.

Tras conocer el artículo, la senadora publicó un comunicado en el que expresa que nuca tuvo vínculo con el empresario.

"No he tenido vínculo alguno con el señor Álex Saab, como se sugiere, en forma totalmente inaceptable, en el portal de internet Cuestión Pública. No conozco ni he tenido relación personal o comercial con el señor Álex Saab", dijo.

Además, aclaró que ese negocio se concretó con una firma legalmente constituida, conforme a la ley.

Agregó que se firmó con la representante legal Adriana Castañeda Bonnels y que ella nunca haría negocios con el gobierno de Venezuela.

"He sido siempre una férrea crítica al gobierno dictatorial de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro. Lo fui también del gobierno de Hugo Chávez y de Rafael Correa, como el país bien lo sabe", dijo.

Frente a los ataques siempre de pie

Frente a las calumnias la verdad

Frente a la confusión el amor por Colombia Las convicciones siempre en el corazón, inspiradoras. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 22, 2020

