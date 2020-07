Colegio Médico de Bogotá es tajante y pide cuarentena total

Aunque el Colegio Médico de Bogotá dijo respetar la decisión de la alcaldesa Claudia López, aseguró que la situación en los hospitales es caótica.

Este martes, la alcaldesa Claudia López y el ministro de Salud Fernando Ruiz decidieron no imponer la cuarentena total en Bogotá. Aunque el pico de la pandemia ya estaría en la ciudad, la mandataria decidió mantener la cuarentena por localidades. Esta decisión fue rechazada por las agremiaciones médicas, que pidieron que se cierre totalmente Bogotá por dos semanas.

Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, aseguró que esta medida es preocupante para sus afiliados. "Consideramos que la situación es crítica" con la tasa de contagios de coronavirus, dijo a Noticias Caracol. Para esto, pidió que se reconsidere la posibilidad de una cuarentena total.

Aunque la mandataria ha dicho que la ciudad no está en riesgo de colapso hospitalario, el Colegio Médico de Bogotá apunta a ese riesgo. "Las urgencias de los centros hospitalarios las estamos viendo con sobredemanda, algunas con hacinamiento, ocupaciones de 220% y más en algunas instituciones y que en algunos momentos hay demoras en los traslados a cuidados intensivos", afirmó.

Bayona destacó que, aunque las UCI no están totalmente congestionadas, otros servicios sí están con sobrecupo. "En algunos hospitales nos informan que no hay puntos de oxígeno para pacientes no COVID o para pacientes COVID. Estamos en un momento crítico”, dijo.

Siga a Publimetro en Google News.