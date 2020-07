Llamado a la calma de Claudia López: "no va a haber colapso hospitalario en Bogotá"

La alcaldesa Claudia López descartó el riesgo de un colapso hospitalario en Bogotá y pidió a los médicos paciencia para evaluar la cuarentena por localidades.

Este jueves, la gran mayoría de Bogotá amaneció en una situación de crisis por el coronavirus. Además de los 2.5 millones de habitantes de la ciudad que están en cuarentena en sus ocho localidades, los médicos de los hospitales alertaron por la capacidad de las camas de UCI. Los gremios de medicina pidieron a la alcaldesa Claudia López decretar la cuarentena total en la ciudad.

Aunque la mandataria planteó esta solicitud al presidente Iván Duque, también llamó a la calma a los bogotanos. Aseguró que no habrá colapso hospitalario en Bogotá en medio de la cuarentena, viendo los cambios en varios hospitales.

"Yo les dije a las asociaciones médicas: ‘Entiendo su angustia, pero no hay colapso del sistema hospitalario en Bogotá’. El sistema hospitalario y de las UCI de Bogotá está atendiendo a todo el que lo necesita. No ha pasado que un paciente llegue y no lo podamos atender”, dijo López en una rueda de prensa virtual, luego de recorrer el Hospital El Tunal.

La mandataria se arriesgó a decir que la atención hospitalaria en la ciudad se mantendrá. "“No va a haber colapso hospitalario en Bogotá, para eso trabajamos y monitoreamos todos los días”, agregó.

Aunque expresó su simpatía a los médicos, Claudia López también fue enfática en afirmar que se esperarán los resultados de la cuarentena por localidades antes de tomar decisiones adicionales. "Yo entiendo la presión de ellos, que les toca trabajar a ‘full’ capacidad, en la línea roja, pero también les expliqué las razones por las cuales creemos que la cuarentena sectorizada que tomamos es la más indicada en este momento", resaltó.

