En 400 voluntarios iniciarán estudios con ivermectina para tratar coronavirus

En el Valle del Cauca se llevará a cabo el único estudio aprobado por el Invima para analizar la efectividad del antiparasitario ivermectina en pacientes con COVID-19.

A pesar de que el Gobierno nacional había expresado su negativa ante el uso de este medicamento para combatir el virus, el Ministerio de Salud le dio vía libre al departamento.

"No hay una base suficiente en el mundo para evaluar este medicamento, pero estamos teniendo la prudencia necesaria para esperar los resultados que surjan de esos estudios. En Cali están realizando un análisis a través de un centro de investigación y ya fue aprobado por el Invima", dijo Fernando Ruiz, titular de la cartera.

El estudio se realizará en el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica de Cali, un centro de investigación local que adelantará los análisis de manera independiente. Se tendrán en cuenta 400 pacientes adultos voluntarios que estén en fase temprana del virus.

"200 tomarán ivermectina y los otros no; nosotros no sabremos a quiénes estamos dando el producto y a quiénes no, por eso se llama estudio 'doble ciego'. Al final nos daremos cuenta quién tomó y quién no tomó el medicamento y cómo le fue a cada una de las personas", dijo el pediatra infectólogo Eduardo López, director del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica de Cali.

El médico añadió que los pacientes estarán en monitoreos diarios durante 28 días para determinar cómo avanza el virus en ellos. En dos meses podrían conocerse los primeros resultados, que serán un paso definitivo para que el Invima avale o no el uso de este medicamento para contrarrestar la COVID-19.

"Con base en principios de simpleza, seguridad y bajo costo estamos buscando impactar lo que más nos preocupa en este momento a nosotros en la región, que es la mortalidad. Esperamos reproducir, con esta experiencia, lo que ya se ha conocido de otros países", explicó el internista infectólogo Ernesto Martínez.

"Hay que tener creatividad"

Aunque el Ministerio de Salud ha reiterado que no hay ninguna evidencia sobre la ivermectina en el tratamiento del coronavirus, el alcalde de Cali insiste en que este es un momento que amerita tomar riesgos y dejar la burocracia.

"Estamos ante una inminente calamidad y la posibilidad de la trágica muerte. (…) Por eso invito a que el viceministerio sea más creativo, a que comprenda que se trata de una molécula que se usa desde hace 40 años con pocos efectos colaterales y que podría reducir las complicaciones del paciente COVID positivo", dijo Jorge Iván Ospina, mandatario de los caleños.

Ospina añadió que "Hay que tener creatividad y no quedarse enroscado en la burocracia. En momentos tan complejos como este es fundamental ser creativos".

