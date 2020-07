Alcalde promueve el uso de antiparasitario para tratar coronavirus

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, apoya el uso del antiparasitario Ivermectina como parte del tratamiento para pacientes con coronavirus.

En entrevista con Noticias Caracol, el mandatario explicó que sería una estrategia adicional a la prevención y a la atención de casos graves que se vienen adelantando en la ciudad.

"Hay un eslabón que no ha sido asumido con la responsabilidad requerida y es aquel que posibilita un tratamiento oportuno para reducir la derivación de pacientes a cuidados intensivos. Es aquel momento que estamos dejando pasar en la atención temprana de los pacientes", explicó Ospina.

El antiparasitario Ivermectina se ha probado en otros países como Ecuador, Perú, República Dominicana, Honduras, El Salvador y México para tratar a pacientes con COVID-19.

Según el alcalde, se trata de una molécula que se utiliza hace más de 40 años en situaciones como los piojos en los niños, que tiene muy pocos efectos colaterales, que es muy segura y cuyo precio es bajo, puesto que no tiene patente y puede ser desarrollada en cualquier laboratorio.

Aunque el INVIMA recomendó no usar este fármaco y aseguró que no previene ni cura el coronavirus, el mandatario de los caleños considera que puede ser una alternativa muy útil en este momento en el que la tasa de contagio está aumentando en la capital vallecaucana.

"El INVIMA tiene una función reguladora, un poco atrapada en la norma cuando el incendio (pandemia) está llevándonos a un momento muy difícil, que podría ser de colapso de las UCI de todo el país. Entiendo su posición, pero no es nada pragmática ante la evidencia y la circunstancia que se está viviendo", indicó el alcalde.

Así se usará

Por lo pronto, Ospina anunció que se adelantarán ensayos clínicos con Ivermectina a través de los médicos. Este medicamento está dentro de la cobertura de las EPS.

"Hay que asumir acciones terapéuticas desde la salud pública, como es el uso de la Ivermectina en pacientes sospechosos, pacientes positivos y pacientes sintomáticos respiratorios porque si no lo hacemos de esa manera no tendremos las coberturas para poder superar esta batalla", agregó el alcalde.

También se dirigió a sus colegas médicos: "les diría que no lo duden. Tenemos que tratar de tener todos los flancos en intervención. No reduzcamos ninguna de las tareas. (…) No nos quedemos cruzados de brazos, no es momento de no arriesgar".

⚠️IMPORTANTE⚠️ sobre el uso de la #Ivermectina estás son las declaraciones del señor alcalde @JorgeIvanOspina y mis palabras hoy durante la rueda de prensa

‼️OJO‼️no se automedique y no crea en cadenas de WhatsApp al respecto, lo único que logran esos mensajes es desinformar. pic.twitter.com/IhCeZSpgcm — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorres) July 10, 2020

