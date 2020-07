¿Sirven o no sirven? La polémica por los nuevos ventiladores en Bogotá

Según la alcaldesa Claudia López, 206 nuevos ventiladores en Bogotá no están en operación por un problema de software. El Gobierno respondió a la polémica.

Una declaración de la alcaldesa Claudia López este martes reavivó la polémica por la llegada de nuevos ventiladores en Bogotá. Según la mandataria, de 305 ventiladores que se debían poner en funcionamiento en los últimos días, solo 99 operan con normalidad. Esto desató una polémica con el Gobierno nacional.

"Tuvimos un tropiezo. De los 305 ventiladores que nos ofreció el Gobierno Nacional, 206 no sirven”, dijo la alcaldesa. El motivo de esta falla estaría en la calibración de los aparatos, los cuales no operan con la misma eficiencia a la presión atmosférica de Bogotá que a nivel del mar.

De los 305 ventiladores ofrecidos, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar por fallas en el software. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si el proveedor los puede arreglar o si nos los cambian por otros. La ocupación UCI queda en 83%. 🧘🏻 pic.twitter.com/0nasDWioqx

El anuncio de la alcaldesa causó consternación e indignación para miles de bogotanos, que oscilaron entre culpar a China de vender nuevos ventiladores en Bogotá que estaban dañados hasta culpar a López de "ineptitud" por recibir estos equipos. A la medida tuvo que salir a terciar el propio gerente de la pandemia, Luis Guillermo Plata.

El alto funcionario aclaró lo referente a la calibración de los aparatos. "Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2600 metros de altitud. Estamos trabajando con el fabricante", indicó. Añadió que 23 de los 206 nuevos ventiladores en Bogotá que no funcionaban ya estarían en operación en el hospital Méderi.

Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600mts. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados!

