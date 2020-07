¿Quién dice la verdad? Gobierno contradice a la alcaldesa Claudia López sobre funcionamiento de ventiladores

Una declaración de la alcaldesa Claudia López reavivó la polémica por la llegada de nuevos ventiladores en Bogotá. Gobierno Nacional contradice a la alcaldesa de Bogotá Claudia López sobre funcionamiento de ventiladores.

Según la mandataria, de 305 ventiladores que se debían poner en funcionamiento en los últimos días, solo 99 operan con normalidad. Esto desató una polémica con el Gobierno.

"Tuvimos un tropiezo. De los 305 ventiladores que nos ofreció el Gobierno Nacional, 206 no sirven", dijo la alcaldesa. El motivo de esta falla estaría en la calibración de los aparatos, los cuales no operan con la misma eficiencia a la presión atmosférica de Bogotá que a nivel del mar.

El anuncio de la alcaldesa causó consternación e indignación, tanto así que el tuvo gerente de la pandemia, Luis Guillermo Plata, tuvo que salir a dar la cara.

"Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600mts. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados!", resaltó el alto funcionario del Gobierno.

