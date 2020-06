Coordinadora de TransMilenio en Soacha denunció que fue acosada por líder político

La mujer, que coordinó las tres fases de TransMilenio en Soacha, habría sido acosada laboralmente por un secretario del municipio.

La coordinadora de la construcción de TransMilenio en Soacha, Lina María Moreno, denunció una grave situación de acoso laboral. La ingeniera civil acusó al secretario de Infraestructura del municipio, John Mario Vargas, por haberla acosado en la planeación de la obra.

Según relató Moreno a Blu Radio, solo recibió un contrato para coordinar la primera fase de la construcción de TransMilenio en Soacha. Aún así, se le obligó a trabajar coordinando las tres fases, por lo que dos de ellas quedaron sin contrato.

Aunque el proceso inició en noviembre de 2017, el 16 de enero, con la entrada de Vargas a la Secretaría de Infraestructura, empezaron los problemas. "Toma el cargo el 16 de enero, lo recibimos de la manera más cordial, enterándolo de los procesos que estaban”, sostuvo.

“Cuando llega el ingeniero al cargo, le hago la presentación de todas las etapas de TransMilenio. Esa presentación se demora más o menos dos horas, lo entero y lo empapo de todo. Él de inmediato se muestra reacio a fase II y III, alegándome que yo no tenía contrato para ese proceso”, contó.

Luego de un mes de relación distante pero cordial, la situación se agravó. Moreno entregó los contratos y las modificaciones que realizaba a los mismos, pero Vargas respondió de mala manera. "Me trata de una manera súper despectiva y me dice que no, que él de ninguna manera va a revisar esos documentos y le dije que eso nos incurría en unas faltas gravísimas, administrativas y en incumplimientos contractuales. Él me humilla y salgo llorando de esa oficina”, declaró.

Aseguró que esta reunión causó un gran impacto en su vida profesional y personal. “Desde ese momento me quebré. Estaba desesperada por que él no atendía los requerimientos del proyecto", dijo. Afirmó que desde ese momento se le diagnosticaron ataques de pánico.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: