Comerciantes responden a alza de precios antes del Día sin IVA

Una cuenta de Twitter anunció lo que muchos se esperaban, cuando se declararon los días sin IVA en el país: subieron los precios para ganarse lo del IVA.

Las denuncias con fotos de lo que iba cambiando con el pasar de los días, los precios que iban subiendo como espuma y la confianza minada de los colombianos, surtieron efecto.

Lo primero que se logró fue que la Superintendencia de Industria y Comercio habilitara una plataforma para proteger a los colombianos de posibles abusos en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Dicha plataforma también puede ser utilizada para denunciar aumentos de precio en productos por el día sin IVA, como ya ha comenzado a ocurrir.

“Con las denuncias determinamos la conducta de acuerdo a los precios, debemos tener pruebas para hacer las sanciones”, indicó Andrés Barreto, superintendente de la SIC, en W Radio.

Pues, ahora, Fenalco, la Feeración Nacional de Comerciantes, se sentó a pactar con los comercios para que las denuncias no se hicieran realidad, y estos bajaran los precios.

“Hoy vamos a sacar un acuerdo de todos los establecimientos grandes, medianos y pequeños comprometiéndose públicamente con los colombianos en este sentido (no subir los precios)”, explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, citado por Blu Radio.

La idea es que los comercios no abusen de los colombianos y mantengan los precios para que en realidad se dé el descuento y los colombianos puedan disfrutar de los precios cómodos y se reactive en parte la economía.

“Se comprometen a no hacer alzas de precios durante estos días, a que si hay productos en promoción que los cobija el 19 de junio, esos productos van a gozar no solo del descuento de la promoción, sino además sobre ese precio final se va a poner la disminución del IVA y no sobre el precio original”, agregó Cabal.