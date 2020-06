"Después de que ella conoció a ese hombre, cambió": tía Isaías condena a su hermana por cruel asesinato

La tía materna del pequeño recordó en Citytv-El Tiempo que el pequeño tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo, además de otros maltratos, según confirmaron las autoridades. Crimen de Isaías, el niño de tres años torturado hasta la muerte en Bogotá.

Asismimo, contó que la familia está tratando de reunir dinero para que el papá del pequeño pueda regresar al país. "Él (papá) está haciendo lo posible para llegar aquí porque quiere denunciar- a la pareja- por lo que le paso a su hijo", dijo.

En la entrevista, también condenó el comportamiento de su hermana: "después de que ella conoció a ese hombre, ella cambió totalmente. A mí me trataba como una hermana, como amiga, hasta me decía mamá, porque yo era la mayor. Ella cambió de repente, yo no entiendo todavía por qué ella lo hizo: ¿lo hizo por amor?, ¿lo amaba tanto como para perjudicar a su propio hijo? sacar a su hijo muerto en una sábana, sin decirle a nadie: no le importaba".

Crimen de Isaías, el niño de tres años torturado hasta la muerte en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, adelantaron una investigación para desenmascarar a los responsables de la muerte del pequeño de tres años. Se trata de una pareja de nacionalidad venezolana.

La noticia se conoció luego de que el pequeño fuera ingresado al Cami de Patio Bonito sin signos vitales y con graves lesiones. En esa medida, las autoridades allanaron la habitación donde vivía el pequeño niño, junto con su madre, su hermanita y su padrastro.

Según la Policía, los investigadores recopilaron entrevistas de vecinos, quienes afirmaron que frecuentemente escucharon el maltrato al que era sometido el niño, principalmente por su padrastro, porque a pesar de que el pequeño tan solo tenía tres años de edad, el sujeto no toleraba que aún no aprendiera a ir solo al baño.

El niño estuvo sometido a fuertes golpes, lesiones y quemaduras provocadas por su padrastro y en consentimiento de su propia madre quien, de acuerdo a lo manifestado en la audiencia, nunca dio trató de protegerlo dando aviso a las autoridades, ni lo llevó a un centro asistencial, sino hasta que su hijo perdió la vida.