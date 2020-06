Luis Guarín, optómetra. / Archivo particular

El fin de semana pasado, las horas corrieron lentamente, para el joven barranquillero Luis Guarín. El recorrido de un nieto para conseguir una UCI para su abuela en Barranquilla

Su abuela, uno de los seres más queridos en su familia, con quien creció toda su vida, estaba en peligro y no podía hallar la forma para que fuera trasladada a una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) en esta ciudad capital.

“Fueron momentos muy difíciles. Mi abuela es paciente oncológica y desde hace quince días presentó una gripa normal. Pensamos que no era grave, que debió ser un cambio de clima”, dijo Guarín a PUBLIMETRO.

Pero, lamentablemente, pasaron los días y la abuela no mejoraba. El martes de la semana pasada, Guarín recurrió a un médico particular, quien confirmó, que la adulta mayor presentaba síntomas de una neumonía.

A través de su EPS la trasladaron a la Clínica San Martín y allí le dijeron que la paciente de 75 años estaba estable y que no era necesario un respirador en ese momento.

Sin embargo, el sábado, a su nieto le notificaron, que pese a que la paciente, estaba recibiendo oxígeno “no estaba respondiendo al tratamiento”.

“Me informan que tienen que trasladarla a una UCI, pero en ese momento en esa clínica las UCIs estaban ocupadas. La EPS envía la solicitud de la clínica a todos los prestadores del servicio, pero pasamos sábado y domingo esperando una respuesta”.

El clamor de Luis hizo eco en redes sociales el domingo, cuando el joven, en medio de su desesperación, pidió a los usuarios que replicaran su denuncia y la necesidad de conseguir una UCI urgente para su ser querido.

“Entendemos que quizás, por ser fin de semana, hubo demoras, también que muchas UCI están ocupadas en la ciudad por la pandemia, pero agradecemos que por redes sociales nos contestó Supersalud y el alcalde también nos respondió”, explicó Guarín.

Después de un fin de semana angustiante, finalmente la paciente fue trasladada, el pasado lunes a las 10 a.m, a la Clínica de la Costa, centro hospitalario, que informó tener unidades disponibles.

Allí fue confirmada como un caso positivo para coronavirus.

“Con mi abuela he vivido toda mi vida y ella me crío. Es una mujer muy activa y en casa se hace es lo que ella diga y ella disponga (risas). La extrañamos y queremos que se recupere pronto”, recalcó el nieto.

Actualmente la paciente está estable en zona de aislamiento y su nieto está pendiente de su recuperación.

En rueda de prensa, este miércoles, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró “que la ciudad cuenta con 457 camas de UCI con respiradores. Está listo el hospital de campaña Puerta de Oro con 600 camas. En las próximas semanas habilitaremos hasta 110 UCI más y esperamos del Gobierno otros 200 respiradores en julio y agosto".

No obstante, en días pasados, la Procuraduría publicó un preocupante informe, en el que señalaba que “el 90 por ciento de las 411 camas de la UCI, con las que cuenta la ciudad de Barranquilla se encuentran ocupadas. El municipio de Soledad tiene una ocupación cercana al 100 por ciento”.

El contagio ha crecido en el departamento, convirtiéndose en una de las zonas más afectadas en el país, en estas últimas semanas. Este miércoles se presentaron 406 casos de contagio en el Atlántico: 221 en Barranquilla y 185 en municipios. Se reportaron 16 fallecidos en Barranquilla y 9 en el Atlántico.

¿Qué estamos haciendo mal?

Este medio habló con el epidemiólogo Julián A. Fernández-Niño y docente de la Universidad del Norte, quien hizo un llamado a la gobernanza pública en Barranquilla y el Atlántico. Opinó que deben mejorar las campañas informativas, fortalecer el rastreo de los casos y rodearse de expertos técnicos preparados para enfrentar la pandemia en el departamento.

“Hemos visto que la estrategia de comunicación ha estado centrada en mostrar la gestión de los líderes, en lugar de comunicar los riesgos reales del virus. Se manejaron mensajes en los que se decía que se estaba "controlando" la situación, llenos de optimismo con fotos y videos, pero existen estudios que demuestran que cuando la percepción de riesgo es baja en la gente, no generan cambios reales en la población y el virus es mortal”, afirmó Fernández.

También señaló que no se están utilizando replicadores comunitarios que generen confianza en la institucionalidad. “Los mensajes deben ser transparentes y que generen impacto en la vida de las personas y esto ha llevado a la desinformación y a la violencia contra el personal médico. Por no querer generar pánico, no se habla del riesgo que se corre con el virus al regresar a la normalidad, en un mal momento”.

Explicó que a través de vigilancia comunitaria se había comenzado ya una campaña en Cartagena que está siendo recibida por la población.

“Debemos contar con personal de rastreo suficiente, que esté coordinado y entrenado, para generar datos validez en medio de la pandemia”.

Concluyó que ya comenzó una articulación entre Barranquilla y el Atlántico con el Ministerio de Salud y espera que se tenga en cuenta al talento local para hacer parte de estas comisiones técnicas.

Cifras

Barranquilla cuenta con 457 camas de UCI con respiradores.

El Atlántico cuenta con 535 camas UCI.

200 respiradores está esperando Barranquilla por parte del Gobierno Nacional.