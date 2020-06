Epa Colombia: "Pido perdón al país" por video en el que atacó a TransMilenio

Daneidy Barrera, la influencer conocida como "Epa Colombia", explicó por qué rompió los vidrios de una estación de TransMilenio.

El pasado 22 de noviembre, en medio de las marchas y protestas del paro nacional, Daneidy Barrera rompió los vidrios de una estación del sistema TransMilenio. La influencer conocida en redes sociales como "Epa Colombia" se grabó haciendo estos actos vandálicos. Esto condujo a que la mujer fuera capturada y judicializada, en una dura sanción.

Aunque hasta el momento no ha sido fue enviada a la cárcel, Barrera ha tenido que enfrentarse a lo que hizo ese viernes. En diálogo con Vicky Dávila en Semana, la influencer explicó qué había ocurrido para tomar la decisión de atacar la estación del sistema TransMilenio.

"Mis amigos me dijeron que podía hacer una cosa viral, colgarme en un semáforo, que dañara un vidrio, hiciera un grafiti y lo grabara (…) pregunté que si no podía pasar algo malo con eso", aseguró.

El martillo con el que Epa Colombia rompió los vidrios de la estación, según la influencer, estaba tirado en el suelo. "Jamás pensé que hacer este video me traería tantos problemas. La Policía conmigo ha sido muy grosera, sé que tuve un problema con la justicia pero no me merezco esto", aseguró.

Barrera pidió perdón por los hechos que cometió, "al país, al Presidente y a la Fiscalía". Incluso, llegó a proponer que podría servir como vocera para evitar los desmanes en futuras protestas.

