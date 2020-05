Epa Colombia dice que la engañaron y por eso subió video dañando TransMilenio

El live del fin de semana fue protagonizado por Yina Calderón y Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’. En Instagram, las dos polémicas influenciadoras hablaron de varios temas. Video de Epa Colombia y Yina Calderón en Instagram.

Las mujeres paralizaron las redes sociales con el en vivo en donde alcanzaron a tener a más de 115.000 personas conectadas en vivo.

Evidentemente, el tema que ocupó la atención de las personas, fue cuando Calderón, decidió preguntar por qué la violación a la medida judicial, con un video en donde patrocinaba a trabajadoras sexuales en cuarentena. Video de Epa Colombia y Yina Calderón en Instagram.

“Soy estrato uno, he logrado todo a punta de mis videos, no he tenido una fácil. Estoy pasando por un momento muy difícil. He llorado mucho porque muchas personas se han aprovechado de esto y me han robado”, dijo.

“Soy una empresaria y tengo 20 empleados y eso la gente no lo entiende. La gente piensa que soy una payasa y claro, en las redes sociales porque es mi trabajo (…). He tratado de no salir, pero Dios me ha dado fortaleza. Las personas que me dijeron que hiciera ese video (vandalizando TransMilenio) no están aquí, me dijeron que no me iba a pasar nada. Sé que cometí el error”, añadió.

Video de Epa Colombia y Yina Calderón en Instagram

La mujer lloró en vivo, en donde aseguró que está arrepentida y que quiere ser la empresaria número uno de las peluquerías en la ciudad.

Video de Epa Colombia y Yina Calderón en Instagram: