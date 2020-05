Indignación por concejal de Bogotá captado sin tapabocas durante un debate. Por redes sociales circula la imagen del cabildante sin la mascarilla, de uso obligatorio en sitios públicos, dado es una de las armaduras para evitar el contagio del coronavirus.

Al parecer, la imagen corresponde al concejal Julián Rodríguez Sastoque, de la Alianza Verde, durante uno de los debates que se lleva a cabo en el Cabildo sobre el Plan de Desarrollo.

"Señor Julían Sastoque, es una irresponsabilidad suya estar sin tapabocas. Hay un decreto que multa esta acción. No le quedaría para nada mal una simple disculpa en lugar de salir a sacar excusas. ¿O será que al Concejal más joven de la vía láctea también es inmune al virus?", "¿El tapabocas no es para usarlo en el recinto? Hay concejales que cumplen y otros que de pronto piensan que eso no es para jóvenes", "el concejal + joven de Colombia, Julián Rodriguez Sastoque, justificó su comportamiento con el hecho de encontrarse almorzando en el momento en el que le tomaron la foto. Uno puede discrepar de él ideológicamente, pero como todo ser viviente tiene derecho a ingerir alimento. O no?", resaltan algunos de los comentarios en redes sociales.

Señor @ElJulianSastoque, es una irresponsabilidad suya estar sin tapabocas. Hay un decreto que multa esta acción.

No le quedaría para nada mal una simple disculpa en lugar de salir a sacar excusas. ¿O será que al Concejal más joven de la vía láctea también es inmune al virus? pic.twitter.com/Ma2jaUbWmH — David. (@DonIzquierdo_) May 26, 2020

Indignación por concejal de Bogotá captado sin tapabocas durante un debate

El concejal argumentó que en ese momento se encontraba almorzando en el puesto. "Lo lamento. ¿Es como difícil almorzar con tapabocas no? No podemos pararnos del puesto porque estamos votando TODO el tiempo los artículos del Plan de Desarrollo. Nos toca estar en celular, computador y comer al tiempo, son sesiones de 15 HORAS. Todos lo hacemos, mire:", resaltó tras publicar una fotografía en la aparecen dos cabildantes sin mascarilla.

Lo lamento. ¿Es como difícil almorzar con tapabocas no? No podemos pararnos del puesto porque estamos votando TODO el tiempo los artículos del Plan de Desarrollo. Nos toca estar en celular, computador y comer al tiempo, son sesiones de 15 HORAS. Todos lo hacemos, mire: pic.twitter.com/RDnB0Wsf9W — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) May 26, 2020

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: