La posible medida ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos. Alcalde propone que discotecas hagan rumbas en la calle.

El mandatario de los caleños, Jorge Iván Ospina, compartió una de las soluciones que ha pensado para que las discotecas no sigan generando pérdidas durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

"Cerca de donde hay un establecimiento nocturno, podríamos cerrar la calle y que esa discoteca adelante su rumba en esa calle para que haya ventilación y evitar que las personas se mueran", dijo el alcalde de Cali.

La excepción también cobijaría a la actividad de venta de comidas. El mandatario reiteró que no puede permitir la concentración de personas en sitios cerrados, pero que cabe la posibilidad de que se permitan las fiestas en espacios abiertos.

"En la cuadra se hace un encerramiento y la gente puede tener su actividad nocturna con ventilación y sin riesgo. Lo estamos valorando. Todavía no lo hemos definido porque muchos epidemiólogos me dicen que no haga eso, pero tampoco puedo permitir que la gente se muera de hambre", afirmó Ospina.

La industria del entretenimiento ha sido una de las más golpeadas durante la pandemia, pues sus actividades cesaron desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio. En la capital vallecaucana, varios bares y discotecas han anunciado cierre definitivo.

Según el informe epidemiológico compartido por la Gobernación del Valle el 22 de mayo, en Cali hay 1729 casos de coronavirus. En el departamento, esta cifra asciende a 2209 casos.

No puede ser que en esta crisis con infinidad de problemas por resolver como el alza en los servicios públicos y la necesidad de ayudar a los trabajadores independientes,estemos preocupados y desesperados por buscar la forma de salir a rumbear. Asi no es. pic.twitter.com/BC1bUWfrvn — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) May 23, 2020

