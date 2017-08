Declaran calamidad pública en Moravia, Medellín: más de 1400 personas resultaron afectadas por el incendio

El burgomaestre de la capital antioqueña entregó un nuevo informe del enorme incendio que consumió más de 400 viviendas en el sector de Moravia, cerca al Terminal de Transporte del Norte de Medellín.

Aunque no hay registro de víctimas fatales, se sabe que al menos ocho personas habrían resultado lesionadas durante el incendio por causa de la inhalación de humo.

A través de redes sociales, Federico Gutiérrez destacó la labor de autoridades y bomberos y pidió solidaridad nacional con las víctimas del incendio:

“Lo importante ayer era salvar vidas y se cumplió el objetivo en el sentido de que no hay víctimas mortales, estamos hablando de vidas humanas que se salvaron. Todo lo otro, a pesar del dolor que significa una tragedia de estas, gracias a dios estamos hablando de que no murió ninguna persona (…) Tenemos que cuidar estas zonas, donde no se puede volver a construir y es muy importante que esto se tenga claro. Son zonas de invasión, son zonas que llevan muchos años y donde hay mucho riesgo para muchas personas.” (sic)