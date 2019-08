Desconocidos acompañaron a un hombre solitario en el funeral de su esposa

Una publicación en Facebook logró que más de mil personas se reunieran para acompañar a un hombre en el funeral de su esposa, quien resultó víctima del tiroteo que se presentó hace dos semanas en El Paso (Estados Unidos).

Según el anuncio en la red social, el viudo estaría solo durante la despedida porque no tenía más familia. "El señor Antonio Basco estuvo casado durante 22 años con su esposa Margie Reckard. No tiene otra familia. Le da la bienvenida a cualquier persona que asista a la ceremonia", escribió la empresa en su página de Facebook tres días antes de las honras fúnebres.

Lea también: Una escalera eléctrica agarró el brazo de una niña en un centro comercial

La publicación fue compartida más de 14.000 veces, pero la verdadera sorpresa se vio el día del funeral: una multitud asistió para acompañar al señor Basco. La asistencia fue tal que la funeraria debió cambiar la ceremonia para otro salón con mayor capacidad.

Inclusive, algunos acompañantes contaron que habían hecho largos viajes en carro o en avión para darle las condolencias al viudo, pues su historia los había conmovido.

Al final, el señor Basco se dirigió a los asistentes y les agradeció por haberle brindado compañía y amor en tan difícil momento: "Los quiero a todos", dijo.

Le recomendamos: Niña infestada de piojos murió por remedio que le aplicaron en la cabeza

La esposa de Basco fue una de las 22 personas asesinadas el pasado 3 de agosto, cuando un joven ingresó a una tienda de la cadena Walmart en Texas e inició un tiroteo. El presunto asesino, de 21 años, se encuentra en poder de las autoridades estadounidenses.

For hours, last night, Antonio Basco greeted strangers who wanted to console him, hug him, cry with him, & grieve with him at the funeral service of his wife, Margie. They were married 22yrs. She was 1 of 22 people murdered at an El Paso WalMart by a suspect I won’t name here. pic.twitter.com/tq91qhK2m2

— David Begnaud (@DavidBegnaud) August 17, 2019