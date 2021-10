Le sacan oscuro pasado al nuevo rey vallenato: tiene una demanda por agresión a su expareja

En Valledupar hay un revuelo por la elección de esta última edición. Esto se debe a que le sacaron oscuro pasado al nuevo rey vallenato.

El ganador del Festival de la Leyenda Vallenata, versión 54, se conoció en la madrugada de este lunes 18 de octubre. Se trata de Ricardo Villafañe Álvarez, representante de la etnia arhuaca.

De esta manera, Ricardo Villafañe se convirtió en el primer representante de esta etnia en lograr el máximo reconocimiento en el festival.

Le sacaron oscuro pasado al nuevo rey vallenato

Pero tras la elección del ganador, empezaron a correr los rumores sobre un hecho que ocurrió en 2020.

A los vallenatos no se les olvidó un hecho que se convirtió en noticia nacional.

Su exnovia, Nohamis Carolina Viana Suárez, lo denunció en su momento ante la Fiscalía. Según el relato de la joven, la agresión se originó en medio de un ataque de celos del hombre.

Contó la joven a la Fiscalía que todo empezó en un hotel en Valledupar, cuando el acordeonero le reclamó por canciones que otro hombre le había dedicado.

“Estábamos en la habitación y como a las dos de la madrugada sonó mi teléfono, me llamó un pretendiente borracho. José Ricardo contestó, lo colocó en altavoz. El tipo no me dijo nada comprometedor, solo me estaba dedicando unas canciones, y eso fue motivo para que él cogiera rabia por celos, entonces comenzó a maltratarme”, dijo la mujer, según El Heraldo que recogió apartes de la declaración.

Y luego agregó en su relato:

“Me ocasionó heridas en la boca, del puñetazo me afloja un diente y me causa moretones en el pecho. Cuando salí de ahí fui a una clínica porque me sentía mal”.

Esta información salió de nuevo a la luz y quienes conocen a la víctima piden que se haga justicia y que no premien a un agresor.