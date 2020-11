La joven resultó con golpes en el rostro y tórax. Novia de acordeonero lo denunció por brutal golpiza de la que fue víctima.

Se trata de José Ricardo Villafañe Álvarez, un reconocido músico arhuaco.

Fue su novia, Nohamis Carolina Viana Suárez, quien lo denunció ante la Fiscalía.

Novia de acordeonero lo denunció por brutal golpiza

Según el relato de la joven, la agresión se originó en medio de un ataque de celos del hombre.

Contó la joven a la Fiscalía que todo empezó en un hotel en Valledupar, cuando el acordeonero le reclamó por canciones que otro hombre le había dedicado.

"Estábamos en la habitación y como a las dos de la madrugada sonó mi teléfono, me llamó un pretendiente borracho. José Ricardo contestó, lo colocó en altavoz. El tipo no me dijo nada comprometedor, solo me estaba dedicando unas canciones, y eso fue motivo para que él cogiera rabia por celos, entonces comenzó a maltratarme", dijo la mujer, según El Heraldo que recogió apartes de la declaración.

Y luego agregó en su relato:

"Me ocasionó heridas en la boca, del puñetazo me afloja un diente y me causa moretones en el pecho. Cuando salí de ahí fui a una clínica porque me sentía mal".

Ahora la Fiscalía investigará al músico por lesiones personales.

José Ricardo Villafañe se ha presentado en varias oportunidades en el Festival de la Leyenda Vallenata.

