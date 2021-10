Esta semana se conoció que Lina Tejeiro también se besó con otra famosa en su fiesta de cumpleaños.

La actriz colombiana es una de las más comentadas y seguidas del país.

Además de la pantalla chica, sus fanáticos están pendientes de ella a través de las redes sociales.

Fue allí que se dieron cuenta de la tremenda fiesta que armó para celebrar sus 30 años.

La famosa invitó a toda clase de amigos y familiares. Y en la lista estuvieron varias celebridades del país.

Una de ellas fue Epa Colombia, y ambas dieron de qué hablar por darse un beso.

“Yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto, porque en escenas de besos, no todo el mundo se gusta. Entonces, no le vi nada de malo, más que darle un beso y hacerla feliz”, aseguró Lina.

Sin embargo, ella no fue la única famosa a la que besó en su fiesta.

Y es que en las redes también se ha hecho viral una foto en la que se está dando un pico con Aída Victoria Merlano.

En una serie de historias que grabó junto a Lina, Aída aseguró que se habían besado. Sin embargo, la actriz aseguró que no se acordaba de ese momento.

“¿Tú no te acuerdas?”, le preguntó Merlano, a lo que Tejeiro respondió: “abusaste de mí, de mi inocencia y de mi borrachera”.

Lina agregó que: “No puede ser, me estoy enterando de cosas que yo no sabía que había hecho”.

Cabe mencionar que, en sus historias, Lina reveló que no se arrepentía del beso con Epa Colombia, y que a diferencia de lo que muchos piensan, a ella le gustan los hombres, y mucho.

“A mí encantan los hombres, me fascinan los hombres, hasta el momento“.

