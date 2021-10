Si no se dio cuenta del momento, le contamos que un participante de La Voz Senior confesó en el escenario que quiere recuperar a su esposa.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas en Colombia.

Y en realidad, es la producción más vista en el país de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Los televidentes siempre están comentando, y durante esta semana se conmovieron con el relato de Reinaldo, uno de los participantes del equipo de Andrés Cepeda.

El artista se enfrentó en un duelo musical con el ‘Tairé de Cuba’, y aunque no pasó a la siguiente fase, muchos conocieron parte de su historia antes de partir.

Quien reveló la situación fue Axel, contando cuál era el verdadero objetivo del artista.

“Yo quiero decirle algo muy importante a Reinaldo, y es que acá, pase lo que pase ya ganó, porque uno de sus objetivos, que ustedes no lo saben, era reconquistar a su mujer. Yo creo que si tu mujer, después de ver esto, no vuelve con vos, no sé qué se puede hacer. Bailando salsa como bailaste, tu mujer te está esperando aquí en la puerta”.

Además, antes de irse, Reinaldo quiso dejar un mensaje para quienes están luchando contra el alcoholismo:

“Les quiero decir a todos los que han tenido problemas con la bebida que aquí estoy yo dando ejemplo de que superé eso y que le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí”.

Lo mejor del tango y el son cubano llegaron de la mano de estos dos participantes del Team Cepeda, quienes regalaron en el diamante de #LaVozSenior una Súper Batalla que se llevó cientos de aplausos.https://t.co/wdzoyIXc3P — Caracol Televisión (@CaracolTV) October 7, 2021

La Voz Senior se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.

“Nos hemos encontrado toda clase de participantes, que canta toda clase de géneros. Poco a poco se irán dando cuenta de que hay artistas que aman el rock, el bolero, el tango y hasta el chachachá. No es porque yo sea entrenadora, pero quiere decirles que el programa va a estar muy interesante, porque estará muy variado hablando de estilos musicales”, reveló Natalia Jiménez en el lanzamiento para medios de la producción.