En las redes, Andrea Serna mostró la cicatriz que tiene en su cuello luego de una cirugía.

Andrea es una de las presentadoras más queridas y seguidas en el país.

Comenzó siendo parte de RCN, pero desde hace unos años es miembro de la familia Caracol.

Allí ha participado en diversos programas, pero en especial, es recordada por ser la presentadora estrella del Desafío.

Este año comenzó con una nueva versión del reality, y sin duda, la famosa se llevó toda clase de comentarios positivos.

Andrea no ha vuelto a aparecer en la pantalla chica, pero sus fanáticos siempre están pendientes de ella a través de las redes sociales.

Justamente, algunos de esos seguidores le hicieron una serie de preguntas y ella decidió responderlas.

Uno de esos fanáticos le preguntó acerca de su tiroides. Y es que, para quienes no lo sabían, la famosa ha tenido problemas de salud relacionados con este tema.

Sin embargo, hace unos años fue operada y ahora debe ir al médico para hacer chequeos de rutina.

Además de contar detalles de su cirugía, la famosa también mostró la pequeña cicatriz que le quedó luego de la intervención.

“Yo ya en este punto estoy operada de la tiroides, así que ya no tengo tiroides. Yo creo que pasaron como cinco años de eso. Ahora me trata la endocrina, pues es ella quien me está haciendo los chequeos anuales de cómo voy, y también para controlar el medicamento”.

Además de eso, la famosa reveló cómo fue que se dio cuenta de que tenía este problema.

Todo comenzó con una serie de espasmos lumbares, que se hicieron cada vez más y más agudos, hasta que un día casi no puede moverse. Por eso, fue al médico para hacerse una serie de exámenes.

Gracias a eso se enteró de que tenía unos nódulos de la tiroides y que debía ser operada.