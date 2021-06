En las redes se habla de las fotos del pasado de Andrea Serna en las que se ve bastante diferente.

La presentadora es centro de los comentarios gracias a su participación en el Desafío, reality de Caracol.

Pero además de su paso por la producción, muchos han decidido seguirla en sus redes sociales.

En Instagram tiene cerca de cuatro millones de seguidores que siempre están pendientes de su vida.

Sus fanáticos comentan constantemente sus fotos y videos, y también, le hacen preguntas sobre su vida personal y profesional.

Justamente, ellos le pidieron que subiera fotos de su pasado y así lo hizo hace un par de meses.

A través de varias historias, Andrea publicó imágenes de cómo lucía a los 17 años.

También les contó a sus seguidores algunas anécdotas, por ejemplo, que llevó su pelo muy corto por un tiempo largo, y que todavía estaba en el colegio cuando le propusieron ser modelo.

Las fotos del pasado de Andrea Serna en las que se ve bastante diferente

Y aunque las imágenes ya llevan un tiempo publicadas, lo cierto es que diariamente suman comentarios.

Muchos fanáticos han afirmado que Andrea se ve igualita, pero en cambio, algunos han asegurado que ha cambiado, y mucho.

Aunque eso sí, varios concuerdan en que siempre ha tenido ese cuerpo delgado que la ha caracterizado.

Esta es la segunda temporada del Desafío en la que Andrea es presentadora.

La famosa se tomó muy a pecho el reto, así que, además de prepararse profesionalmente, también lo hizo físicamente, y sin duda, ahora tiene un cuerpazo más tonificado que muchas envidian.

“A mí me gusta ponerme al nivel de los concursantes, por eso, meses antes de grabar me estoy preparando y entrenando, y me pongo metas cada vez más difíciles para sentirme una superhumana”, reveló Andrea en un evento para la prensa.

El reality se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.