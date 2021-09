Dice que será gratis y subirá todo tipo de contenido. ¡Se cansó de censura en redes! Yina Calderón anuncia que creará su propia aplicación móvil.

Desde hace varios meses Yina viene ha manifestado los problemas que ha tenido con sus redes sociales.

Esto específicamente con su cuenta de Instagram, donde le han inhabilitado y hasta eliminados sus redes en más de dos ocasiones.

Incluso, en pasados días le cerraron su cuenta nuevamente y manifestó que cree que hay alguien detrás de estos cierres.

“Tengo muchísima rabia porque me inhabilitaron otra vez la cuenta de Instagram, la nueva. No me dieron ningún motivo, nadie puede ayudarme. Creo que hay alguien detrás, yo cancele las putifiestas en vivo, subo contenido como cualquier otros. Ya es injusto”, expresó recientemente.

Ahora se volvió a dirigir a sus seguidores, en esta ocasión para revelar que cansada de la censura, creará su propia aplicación.

“La van a poder descargar desde el celular que ustedes que tengan. Yo creo que soy la primera en tener aplicación propia. Me tocó porque aquí voy a tener todo limitado obviamente por el tipo de contenido”, detalló por medio de una cuenta alterna.

