“Debo estar sentada o acostada”: Cristina Hurtado se sinceró sobre complicación que ha tenido en el embarazo

A través de un video, Cristina Hurtado se sinceró sobre complicación que ha tenido en el embarazo.

La presentadora colombiana es una de las más queridas del país.

Cristina ha tenido una amplia trayectoria, y por eso los televidentes la quieren y la conocen a la perfección.

Durante este año la famosa dio a conocer una noticia que dejó a varios con la boca abierta: su tercer embarazo.

Y lo que sorprendió con la noticia es que han pasado 15 años desde su último embarazo.

La presentadora se mostró llena de emociones, y aunque en un comienzo no terminaba de creerlo, lo cierto es que en sus redes se ha mostrado dichosa por la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Los primeros meses transcurrieron bien, sin embargo, en las últimas semanas la famosa ha tenido ciertas complicaciones.

Hace unos días se conoció que tuvo que ir a urgencias debido a unas extrañas contracciones que tuvo.

Y aunque el tema no pasó a mayores, lo cierto es que Cristina ha tenido que guardar reposo.

Ahora, en un reciente video que hizo para su canal de YouTube, habló más del tema y les contó más detalles a sus fanáticos.

“Mi cuerpo tiene una condición en la que genera contracciones esporádicas y hay que estar muy atenta a los cambios que decía el doctor. Por ahora estoy controlada en casa, debo guardar mucho reposo y pasar la mayor parte del tiempo sentada o acostada, y complementar con medicamento”, afirmó.

Cristina Hurtado se sinceró sobre complicación que ha tenido en el embarazo

Justamente, debido a esta complicación, la famosa tomó la decisión de renunciar a Guerreros, programa que presentaba junto a su esposo en el Canal Uno.

“Yo soy una guerrera. Me genera mucho sentimiento porque uno cuando está embarazado se pone más sensible. Me da mucho sentimiento porque es una familia. Este canal ha sido una experiencia muy bella en mi vida porque aquí valoran al ser humano. Aquí todos son importantes. Fueron años de muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, risas y emoción”.