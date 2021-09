Aunque se trataba de una noticia esperada desde hace varios meses, lo cierto es que Cristina Hurtado rompió corazones al anunciar su salida de Guerreros.

Hace unos meses, a través de su canal de YouTube, la famosa aseguró que no seguiría en el reality del Canal 1 debido a su embarazo.

“Pues claramente me toca irme. Después viene el nacimiento, la maternidad y ese montón de cosas bellísimas que quiero vivir en todo su esplendor. No va a ser muy pronto, pero sí me voy a ir de Guerreros“.

En aquel momento, también afirmó que diría adiós cuando su embarazo estuviera más avanzado, y lamentablemente, cumplió.

Esta semana, durante el programa, Cristina confirmó su salida, luego de cuatro años siendo su presentadora estrella.

Lo hizo con un conmovedor mensaje y llena de lágrimas:

“Yo soy una guerrera. Me genera mucho sentimiento porque uno cuando está embarazado se pone más sensible. Me da mucho sentimiento porque es una familia. Este canal ha sido una experiencia muy bella en mi vida porque aquí valoran al ser humano. Aquí todos son importantes. Fueron años de muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, risas y emoción”.

La famosa aseguró que no quisiera irse del programa, pero en este momento de su vida la prioridad es el bebé que viene en camino:

“Son circunstancias que se nos presentan en la vida. En este momento hay una prioridad muy hermosa, maravillosa, y un regalo divino de Dios que hace que ya no los pueda acompañar más. Es una despedida llena de amor”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que extrañarán bastante a Cristina, pues le ponía humor y un toque femenino al programa.

Y claro, también hubo otros comentarios, de televidentes que están preguntando quién será el reemplazo de la presentadora. Por ahora, se desconoce esta información.