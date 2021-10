Los televidentes han hablado mucho de la carta que Carla Giraldo le escribió a Liss Pereira y que “la emberracó más”.

MasterChef Celebirty es uno de los realities más vistos por los televidentes colombianos.

La producción, que se emite por RCN, ha despertado amores y odios tanto en los espectadores, como en los participantes.

Para nadie es un secreto que la actriz y la comediante tienen una de las peores relaciones del reality.

Las famosas han discutido en varias ocasiones, e incluso, hasta la misma Liss ha asegurado en varios momentos que ha querido pasar de las palabras, por ejemplo, poniéndole “un berenjenazo” en la cabeza.

Lo cierto es que durante el fin de semana se conoció que Carla le escribió una carta a Liss, al parecer, pidiéndole disculpas por todo lo malo.

Sin embargo, de acuerdo con la actriz, parece que la comediante no tomó a bien sus palabras.

“Yo tomé la decisión de escribirle una carta de amor a Liss y ahí le decía que le ofrecía disculpas, pero ella no me la contestó y llegó más brava”, dijo, aunque luego repitió su lema de la competencia asegurando que: “Yo voy por Liss”.

En cuanto a Liss, ella no quiso ahondar mucho en el tema, aunque de acuerdo con la famosa, esos fueron simples “paños de agua tibia”.

“Patada, caricia, patada, caricia, no más. No me acaricie si me va a patear, para qué”, aseguró.

MasterChef se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que comienzan a las ocho de la noche.

La producción ya se encuentra en su recta final y en pocas semanas presentará su final.

De acuerdo a lo contado durante el programa, este año habrá cuatro finalistas, quienes pelearán por ese primer lugar.