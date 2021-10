La usuaria hizo pública la grabación en sus redes sociales y se ve que el producto que, aparentemente, comercializa la empresaria, está dañado. Clienta se quejó de gomitas que vende de ‘Epa Colombia’ para el cabello.

A diferencia del producto que promociona ‘Epa Colombia’, unas gomas sueltas y bien formadas, lo que la mujer muestra en su grabación es una mezcla rosada totalmente comprimida y rígida.

Esto fue la que la motivó a hacer un video mostrando lo ocurrido, lamentando el daño de su compra.

“Holi. Las gomitas se me derritieron y solo me he tomado dos. Donde las compré me dicen que hasta hoy les dijeron que en climas calientes se derriten”, escribió la persona en el post, manifestando que fue a preguntar al establecimiento comercial donde las adquirió.

Según expresó la usuaria de redes, en aquel lugar le indicaron que le sacara 58 porciones al producto rígido y lo consumiera de esta manera. Sin embargo, la clienta señaló que no sabía cuánta cantidad lleva cada gomita, por lo que no podía llevar a cabo el proceso.

En uno de los clips, la mujer evidencia que no puede sacar el producto del fondo del envase, bromeando que ni “Hulk” podría hacer esto con la fuerza que tiene.

“No las compren hasta que al menos les mejoren en la fórmula. O si las compran, manténganlas en clima cálido o nevera”, dijo la mujer como recomendación a las interesadas en adquirir este producto de ‘Epa Colombia’.

Hasta el momento la empresaria Daneidy Barrera no se ha pronunciado sobre el tema.

