Carolina Cruz suele compartir múltiples detalles acerca de la cotidianidad de Salvador, su bebé nacido el 19 de febrero de 2021. Carolina Cruz contó a qué se debe el tamaño de la cabeza de su bebé.

Unas publicaciones que hizo la presentadora hace algunas semanas hicieron temer a los seguidores que el pequeño estaba pasando por un delicado estado de salud.

Sin embargo, Carolina Cruz después aclaró que dichas publicaciones estaban dedicadas a su made, quien estaba en el hospital.

A pesar de que entonces las presentadora indicó que su hijo Salvador se encontraba bien, en las últimas horas explicó los detalles que llevaron a la situación de salud que tiene su hijo menor.

La vallecaucana dio detalles específicos de qué pasó con la cabeza del niño, cuyo tamaño suele generar dudas a sus seguidores.

“A los tres mesecitos, a Salva le empieza a crecer la cabeza más de lo normal. Lo llevamos a su cita médica y el doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal”, dijo.

Carolina Cruz contó a qué se debe el tamaño de la cabeza de su bebé

Cruz explicó en una entrevista en el canal de Youtube de Laura Acuña qué provocó el aumento del tamaño de la cabeza de su bebé, que está por cumplir ocho meses de nacido.

“Encontramos una situación que tenía Salvador, que afortunadamente se pudo tratar a tiempo, gracias a Dios. Fue un tema en su cabecita que es como cuando uno tiene como la tubería tapadita, como que se tapó la tubería, y entonces el agüita empezó a generarle un tamañito más grande a la cabecita de Salvador”, indicó.

“Afortunadamente, gracias a Dios, Salvador no tenía una hidrocefalia”, advirtió la presentadora, después de llevarse un susto por ponerse a investigar sobre el tema en Google.

“En ese momento, llegué a la casa destruida, vuelta nada y me acuerdo que lo primero que dije fue: ‘Dios mío, lo que tú me mandes lo voy a recibir como me lo mandes. De la mejor manera'”, recordó.

Para finalizar, Cruz reiteró que el pequeño no tuvo ningún daño neurológico y agradeció por haber estado rodeada de buenos médicos que le ayudaron a sacar a su hijo adelante.

