Continúa la polémica. Vicky Dávila defendió a J Balvin por críticas de Residente.

La relevación de los dominados a los Grammy Latinos generó todo tipo de reacciones en la industria musical.

Mientras unos celebraban estar nominados, otros, como J Balvin, criticaban a la organización e invitaba a otros artistas a hacer un boitcot contra esta.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE”, firmó en Twitter el 28 de septiembre.

Luego de ello eliminó el trino, pero ya era tarde porque se había desatado la polémica.

Es por eso que en las últimas horas, los nombres de J Balvin y Residente han sido materia de conversación y controversia en redes.

Y es que Residente decidió contestarle con un video en Instagram que después eliminó.

En sus palabras el René comparó la música del Balvin con un carrito de perros calientes, generando todo tipo de reacciones.

Una de las que reaccionó fue Vicky Dávila, quien por medio de Twitter salió a defender a Jose.

“Yo siempre estaré con José Álvaro Osorio Balvin (J Balvin). Un artista que nos ha dado muchas alegrías y es un colombiano que nos hace sentir orgullosos en el mundo por su trabajo. Además, es un tipazo. Bendiciones y más éxitos @JBALVIN”, expresó Dávila.

Yo siempre estaré con José Álvaro Osorio Balvin (J Balvin). Un artista que nos ha dado muchas alegrías y es un colombiano que nos hace sentir orgullosos en el mundo por su trabajo. Además, es un tipazo. Bendiciones y más éxitos @JBALVIN 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 30, 2021

Vicky Dávila defendió a J Balvin por críticas de Residente.