En redes, muchos hablan de la pelea entre J Balvin y Residente por los Latin Grammy, ¿por qué comenzó todo?

En las últimas horas, los nombres de J Balvin y Residente han sido materia de conversación y controversia en redes.

Todo comenzó cuando, esta misma semana, se conocieron los nominados al Latin Grammy.

La premiación ha sido materia de discusión entre algunos reguetoneros, que consideran que deberían tener su propia categoría, cosa que empezó a ocurrir desde 2020.

Este año, J Balvin se volvió a despachar contra los Grammy, e invitó a otros reguetoneros a no asistir a la premiación, pues siente que no se está valorando su trabajo ni el de sus colegas.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE”, firmó en Twitter el 28 de septiembre.

Luego de ello eliminó el trino, pero ya era tarde porque se había desatado la polémica.

Además, tuiteó: “Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento”.

No obstante, ya ninguno de los trinos aparece.

Al escuchar esto, Residente (René Perez, ex-Calle 13), decidió contestarle con un video en Instagram que después eliminó.

En dicha grabación, Residente le comentaba que, de hecho, la Academia de la grabación sí ha reconocido el trabajo urbano.

Se puso de ejemplo a sí mismo, y le recordó que él también ha recibido cuantiosas nominaciones.

“Para entender, porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, fue una de sus frases.

Además, cuestionó que no estuviera “ardido”:

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, comentó René.

La pelea entre J Balvin y Residente por los Latin Grammy, ¿por qué comenzó todo?

Por otro lado, le recordó que este año los Grammy celebrarían a Rubén Blades, y pidió respeto para el salsero.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades… Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”.

Pese a todo, ambos borraron las publicaciones y dejaron hasta ahí el asunto, de momento.

El antecedente del Paro nacional

Cabe recordar también, que este 2021, desde abril, Residente fue uno de los primeros artistas en comentar la situación de Colombia.

Incluso, prestó su cuenta de Instagram para que jóvenes de todo el país denunciaran los abusos policiales.

Mientras tanto, J Balvin fue blanco de críticas por no manifestarse en sus redes sociales y parecer desconectado de todo lo que ocurría.

Cuando por fin se manifestó, solo pidió que no hubiera violencia “de parte y parte”, lo que dejó aburridos a muchos de sus fans.

Más tarde compartió algunos videos, pero para muchos ya era “tarde”.