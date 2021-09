En las redes sociales, Laura Tobón habló del molesto dolor que ha tenido durante el embarazo.

La presentadora colombiana es una de las más queridas y comentadas del país.

Ahora se está robando el show gracias a su carisma en La Voz Senior, pero a la par con eso, la han llenado de halagos y comentarios gracias a su embarazo.

Hace unos meses la presentadora confirmó la noticia a través de sus redes.

Y a partir de ese momento ha estado subiendo fotos y videos de lo mucho que ha crecido su barrigita.

Justamente, como su barriga cada día está más grande, le pesa cada vez más, ocasionándole un molesto dolor de espalda.

La famosa se sinceró en sus historias de Instagram, asegurando que ese ha sido uno de sus mayores problemas durante el embarazo.

Sin embargo, dio un parte de tranquilidad, asegurando que por esto no ha tenido que ir al médico o guardar reposo.

“En momentos me pesa y me duele la espalda, pero nada que masajes y descansos no ayuden. Lucca me ha dejado trabajar y me ha dejado seguir con mi vida normal. Bueno, no tan normal porque ahora me canso más rápido. Pero digamos que ha sido un embarazo en el que me he sentido muy bien, jamás incapacitada”.

En su momento, Laura aseguró que la llegada de este bebé era un milagro.

Y es que la presentadora pensó que no podría tener hijos, y todo por una complicada enfermedad.

“Era complicado, casi imposible, quedar embarazada. Hace dos años me tuvieron que operar de un ovario, pues padezco el síndrome del ovario poliquístico. En esa ocasión, me dijeron que el tema de mi fertilidad estaba grave”, confesó en una entrevista con la revista Vea.