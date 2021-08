Si no los ha visto, le contamos que Laura Tobón dejó fríos a varios al mostrar cómo le quedan los pies luego de grabar La Voz Kids.

La presentadora volvió a Caracol para ser parte del famoso reality.

Pero no lo hizo sola. Y es que en su barriguita lleva a su primer hijo.

A través de sus redes, ella anunció la feliz noticia de su embarazo.

“Para serles muy sincera, no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hijo”, dijo en sus redes.

La famosa ya se encuentra en el quinto mes y su barriguita ya se nota.

Pero además, ha tenido toda clase de cambios físicos.

Justamente, a través de sus historias mostró lo hinchados que quedan sus pies después de grabar.

Esto, teniendo en cuenta que pasa un buen tiempo de pie y que luce tacones.

La famosa aseguró que en el embarazo ha retenido mucho líquido. Por eso, ha puesto en marcha varios consejos como tomar mucha agua y subir los pies en la noche.

Además, la presentadora también ha optado por los masajes.

“Me he hecho ya varios masajes porque, ¿se acuerdan de las empanaditas de pies que les he mostrado últimamente? Pues tengo que estar juiciosa drenando para no tener una acumulación de líquidos en mi cuerpo, que me ha pasado un montón”.

Y aunque en un comienzo se trató de una historia, lo cierto es varias personas han compartido las imágenes, y muchos le han pedido que descanse lo suficiente.