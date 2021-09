Gregorio Pernía se presentaba con otro nombre al comienzo de su carrera y pocos sabían

Si usted era de los que no conocía esta historia, le contamos que Gregorio Pernía se presentaba con otro nombre al comienzo de su carrera.

El actor colombiano es uno de los más queridos y comentados del país.

Y ahora se está robando aún más comentarios, y todo gracias a su participación en MasterChef Celebrity, reality que se emite todos los fines de semana por RCN.

Gregorio ha enamorado a varios con el gran corazón que ha mostrado en la competencia, y sin duda, muchos esperan que gane el reality.

Además de eso, los televidentes lo han buscado en las redes para saber más de su vida.

Fue así que varios se encontraron con una historia de Carlos Ochoa, experto en televisión, quien mostró un recorte de periódico.

Se trata de una foto, de hace bastantes años, en las que se puede ver al actor junto a otros famosos colombianos que hicieron parte de Padres e hijos.

Justamente, la nota hace referencia a los actores que ingresaron al elenco del seriado en 1996.

Pero además de eso, Carlos hace especial referencia a que Gregorio se presentaba en el pasado como Fernando Pernía.

Hace unas semanas, en una entrevista con Juan Diego Alvira, el famoso reveló que dejó el bachillerato a medias porque quería ser actor.

“Era indisciplinado, bastante. Sacaba a mis compañeros del salón y les mamaba mucho gallo a los profesores. Estudié en 23 colegios y dejé de un lado el bachillerato porque quería ser actor”, contó.

Sin embargo, ya siendo adulto, decidió retomar sus estudios y se graduó a los 40 años.

“Un día le dije a mi mujer que quería graduarme del colegio y me matriculé en un instituto. Me gradué con una mujer de 69 años y me pareció supremamente espectacular. Al final, lo logré y me pareció bonito hacerlo a esa edad”, dijo Gregorio Pernía.