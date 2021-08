Gracias a una entrevista se conoció la revelación de Gregorio Pernía sobre sus estudios que dejó con la boca abierta a varios.

El actor colombiano es uno de los más queridos de la pantalla chica.

Y ahora más, ya que hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, reality de RCN, que se emite los fines de semana.

Los comentarios no se hacen esperar cada fin de semana, y los televidentes afirman que Gregorio, además de talento y buen humor, tiene un gran corazón.

Por eso, varios espectadores se han decidido a seguirlo en las redes sociales.

Y justamente, en las redes, los fanáticos se encontraron con una entrevista.

Gregorio estuvo hablando de su vida con Juan Diego Alvira, en un live que quedó guardado en el Instagram del periodista.

El actor estuvo hablando de diversos temas, pero en especial, los espectadores tomaron con sorpresa su relato respecto a que pasó por más de 23 colegios.

Y a palabras del famoso, todo fue “por caspa”.

“Era indisciplinado, bastante. Sacaba a mis compañeros del salón y les mamaba mucho gallo a los profesores. Estudié en 23 colegios y dejé de un lado el bachillerato porque quería ser actor”, contó.

Sin embargo, los años le han pesado al famoso, quien confesó que le volvieron a nacer las ganas de estudiar. Y lo hizo. Y se graduó a los 40 años.

“Un día le dije a mi mujer que quería graduarme del colegio y me matriculé en un instituto. Me gradué con una mujer de 69 años y me pareció supremamente espectacular. Al final, lo logré y me pareció bonito hacerlo a esa edad”, dijo Gregorio Pernía.

Todo lo dicho por el famoso colombiano lo podrá ver a continuación: