En sus redes, Epa Colombia se le declaró a Lina Tejeiro y varios quieren saber qué piensa la actriz.

La influenciadora y empresaria siempre está dando de qué hablar por diversos temas, y ahora genera comentarios por una confesión de amor.

Y es que, a través de algunas historias, aseguró que le gusta Lina Tejeiro.

Antes de hacer la confesión, Epa comenzó diciendo que pensó en vivir cerca a la actriz, pero que desistió de la idea.

“Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro, pero como ella vive tan lejos. Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro. ¿Lina, te gustaría venir a mi empresa? ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?”.

Y fue entonces cuando reveló que le gustaba la artista:

“Lina, me soñé contigo, mi amor. Ay, es que a mí me gusta Lina. Ay, pero no le vayan a contar a Diana (su novia)”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que no tenían idea de que a la influenciadora le gustara la actriz.

Y claro, algunos compartieron las imágenes, y de paso, etiquetaron a Lina, esperando que ella responda a la confesión de Epa.

En los últimos días, Epa ha dado de qué hablar por diferentes temas.

Sin duda, el más importante tiene que ver con su condena de cinco años de prisión debido a los actos vandálicos que cometió en contra de TransMilenio a finales del 2019.

No obstante, se debe decir que por ahora esta condena está en veremos, pues la influenciadora y su abogado intentarán bajar los años de prisión con un recurso de casación.