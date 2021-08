Si todavía no lo ha visto, le contamos que Lina Tejeiro se pegó la borrachera del siglo y las imágenes son virales en las redes.

La actriz colombiana es una de las más queridas y comentadas en la web.

Lina suele ser tendencia por diferentes razones, y ahora ha dado de qué hablar porque se pasó de tragos.

La famosa les contó a sus seguidores que iba a conocer Rancho MX, el nuevo restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

Al comienzo, en sus historias, se mostró feliz junto a su familia y amigos. Luego, se le vio con un par de tragos en la mano.

Finalmente, la misma famosa compartió que todo se salió de control y terminó muy borracha.

El momento más curioso de su borrachera sucedió en el carro cuando abrió la puerta para tomar aire y más.

Su mamá le preguntó si estaba bien, a lo que ella, mientras tenía la puerta abierta del carro, le decía que: “yo sé que me puedo matar, pero estoy bien”.

Las últimas imágenes de la actriz ya la muestran en su casa, en la cama, asegurando que se sentía “en los sótanos del infierno” por el guayabo que estaba sintiendo.

“Me emborraché tan rápido. Todo esos videos aquí en mi casa fueron a las once y media de la noche. Dios mío, por no comer bien me perdí la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas”, contó entre chistes.

Muchos quieren ver pronto a la famosa en la pantalla chica. Y aunque no ha hablado de proyectos en la televisión, hace algunos meses grabó una película, de la que al parecer, será la protagonista. Varios fanáticos esperan su estreno para verla actuar de nuevo.