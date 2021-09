La presentadora y actriz Valerie Domínguez le contesta a televidentes que le reclaman por ser “mala” en El hijo del cacique.

Por estos días, un tema de conversación en redes es la nueva producción de Caracol.

Se trata de la historia de Martín Elías, que podremos ver ficcionada en televisión a través de El hijo del cacique, un relato que aborda su ascenso a la fama antes de la trágica muerte.

Para Milcíades Cantillo, actor que intrepretó a Martín Elías, lo más destacado es que el cantante “logró en muy poco tiempo tener un lugar dentro del vallenato por su disciplina”, tal como le manifestó a Caracol.

Pero otra de las caras conocidas que vemos en la novela es sin duda Valerie Domínguez.

La exreina, presentadora y actriz interpreta a Chavita, y ha levantado ampolla entre los seguidores de la novela por su papel antagónico.

En redes sociales, muchos le han reclamado por esta interpretación, fue así como le contó a Caracol:

“Interpretar este personaje fue un gran reto para mí, pero es muy gratificante ver el resultado final y darme cuenta de que Chavita ha despertado tantos sentimientos entre los seguidores de la serie. La gente me escribe por redes todo tipo de cosas, y me preguntan por qué soy tan mala. Sin embargo, esto demuestra que se hizo un buen trabajo ya que pude transmitir la esencia del personaje. Chavita seguirá dando de qué hablar así que no se pueden perder ni un solo capítulo de esta historia”, comentó Valerie para Caracol por medio de un comunicado.

¿La dejarán en paz los televidentes?

Esto fue lo que le contó a El Espectador en entrevista, donde además comentó que la Chavita “no es tan mala como creen”.