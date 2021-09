La actriz la mostró en sus redes. Ana Lucía Domínguez reveló una “mentira” frecuente que se ve en televisión.

En las últimas horas, Ana Lucía mostró una foto en la que lleva puesta una falsa barriga de embarazo.

Tal como explicó, estas se utilizan para simular el embarazo de las actrices en las diferentes producciones.

Anteriormente se utilizaban cojines redondos, pero a medida que hay más y más avances en el maquillaje corporal de efectos especiales y las prótesis, se tienen “barrigas” más convincentes.

Como muchos recordarán, esta fue la pancita que Ana Lucía lució en la serie ¿Quién mató a Sara?, donde interpretó a Sofía.

“Así nos ponen barriguita en TV. Dedicado este #tbt a mi personaje de Sofía en #quienmatoasara no me podía vestir sola y aquí mi compañero @iedgarscf me ayudaba, estábamos rodando en #valledebravo #mexico realmente no era cómodo grabar con esto pero ni modo, así es la vida del actor”, anotó la actriz en un video donde muestra cómo le ayudaban a poner la prótesis.

Actualmente, la actriz vive en México.

Desde allí sintió el fuerte temblor de 6.0 que se sintió en la mayoría del país, dejando a muchos asustados a altas horas de la noche.

En un video, compartió sus vivencias y admitió el miedo que tenía frente a una posible réplica sísmica en ese momento.

Esto fue lo que contó Ana Lucía Domínguez del temblor en México de este 2021.