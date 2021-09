La actriz compartió su temor. “Vivo en un piso 23”: Ana Lucía Domínguez vivió el terremoto de México y narró los momentos de angustia.

Para quienes han seguido de cerca la carrera de Ana Lucía, sabrán que la actriz actualmente se encuentra en México.

Si bien vive en la capital, Ciudad de México, y el temblor fue en Cancún, también se sintió en el hogar de Ana Lucía.

Tal como ella misma contó, todo fue muy angustiante.

Recordemos que el movimiento fue de 7.0 en la escala de Richter, donde cualquier movimiento por encima de 5 ya puede considerarse como un temblor fuerte.

Desde sus historias de Instagram, Ana Lucía comentó llorando:

“Oigan acabó de temblar acá en México y me puse muy nerviosa. No me había tocado, vivo en un piso 23”.

Por fortuna pudo salir, al igual que todas las personas de su edificio.

No obstante, sintió tanto temor y tan fuerte el temblor que prefirió volver casi una hora más tarde a su apartamento.

“Ya todos subieron”, comentó, y añadió que ella aún no se animaba porque tenía miedo aún.

