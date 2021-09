En las redes muchos se dieron cuenta de que Madrid del Desafío cambió de look y por eso le llueven halagos.

La amante del deporte se dio a conocer en el reality de Caracol.

Y además de su belleza y cuerpazo, se ganó aplausos por parte de los televidentes, y es que no hubo prueba que le quedara grande.

Por eso, sus compañeras siempre la consideraron una de las más fuertes.

‘Madrid’ fue eliminada de la competencia, pero regresó luego de que Sofía, otra participante, saliera debido a una lesión.

Desde entonces, se hizo aún más fuerte y logró convertirse en finalista.

‘Madrid’ no fue la ganadora, pero se llevó a su casa una buena suma de dinero, y además, también sumó miles de fanáticos en sus redes.

Ellos están pendientes de cada detalle de su vida y por eso no tardaron en darse cuenta de que cambió de look.

La exparticipante tinturó su pelo de rubio y ahora se ve mucho más sexy que cuando estaba en el reality.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos asegurando que debería considerar el ponerse aún más rubia.

“Rubio matador”: Madrid del Desafío cambió de look y le llueven halagos

Tras salir del reality, ‘Madrid’ confirmó su relación con ‘Galo’, quien sí se convirtió en ganador del Desafío.

Y aunque muchos han aplaudido su relación, otros en cambio la han tildado hasta de interesada.

Sin embargo, la famosa ha dejado claro que no le presta atención a los comentarios negativos.

Por ejemplo, esto fue lo que escribió hace unos días:

“En mi vida me he enfrentado tanto al qué dirán: por mis tatuajes, por tener un niño a temprana edad, por ser ‘rebelde’, por cualquier cosa, y ¿adivinen qué? No me ha importado. Sean felices, el amor trae amor, la felicidad trae felicidad, la paz trae paz, y no hay nada mejor que ser uno y vivir con eso. Sean mejores cada día en cada aspecto, no se metan con la felicidad de nadie”.