Pese a que ninguno de los dos ganó el ‘Desafío The Box’, ambos se llevaron buenas sumas de dinero. ‘Madrid’ y ‘Olímpico’ del ‘Desafío’ ya gastaron el dinero que se ganaron en el ‘reality’.

Ahora, los concursantes confiesan en qué han invertido los millones que les dieron a lo largo del juego, así lo hicieron recientemente en una entrevista con el portal Pulzo.

La antioqueña Laura Jiménez Madrid confesó al medio que ganó más de $ 33 millones y señaló que los ha utilizado para su emprendimiento.

“Con la plata, estoy en mi proyecto de sacar mi ropa deportiva y, próximamente, va a salir. En el ‘Desafío The Box’, como tal, me gané $ 8 millones algo y en el ‘Desafío TikTok’, que era como la otra versión, ahí sí gané, me gané como $ 25 millones”, aseguró Madrid al citado medio.

Por su parte, ‘Olímpico’ afirmó que no recuerda exactamente cuánto dinero ganó, pero sí en qué lo ha invertido.

“Estoy en un lindo proyecto, la construcción de ‘La granja The Box’, donde tendré diferentes animales, estilo una casa para descanso y todo lo demás”, indicó el exconcursante en la entrevista.

Sin embargo afirmó que dicho espacio no ser´apara alquilar, sino para disfrute personal.

“La vez pasada (cuando ganó el ‘Desafío’ 2018), empecé con la inversión del gimnasio y, cuando vi, más bien quedé debiendo. Entonces, esta vez dije, no le voy a meter tanto al gimnasio, sino a la granja y ya voy terminando este lindo proyecto”, afirmó Olímpico.

Se sabe que este concursante debió ganar al menos $ 150 millones por haber sido elegido por el público como el “superhumano más humano”, en la final del concurso de 2021.

Además recibió dinero extra por los ‘Desafíos de premio y castigo’ del ‘reality’, indicó el portal Pulzo.